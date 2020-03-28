مصر: وقف تصدير جميع أنواع البقوليات لمدة 3 أشهر بسبب كورونا

قالت وزارة التجارة المصرية في بيان، اليوم السبت، إن مصر ستوقف تصدير البقوليات لمدة 3 أشهر للحفاظ على الإمدادات المحلية وسط مخاوف تتعلق بانتشار فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن "هذا القرار يأتي في إطار خطة شاملة للحكومة لتزويد المواطنين باحتياجاتهم الأساسية كجزء من الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء يوم الجمعة، هو 536 حالة، من ضمنهم 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 621 ألف إصابة، ونحو 28 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 137 آلاف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد-19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 86 ألفًا في إيطاليا و104 ألفا في الولايات المتحدة و65 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 199 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.