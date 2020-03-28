العراق... أزمة دفن جثث ضحايا كورونا تنتظر قرار وزارة الصحة

أكد عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية جواد الموسوي، السبت، عن قرب ايجاد آلية معينة لدفن جثث ضحايا كورونا، مشيرا إلى أن هنالك معرقلات ورفض من قبل أهالي بعض المناطق في دفن الجثث بمقابر قريبة من سكناهم.

وقال الموسوي لموقع قناة "السومرية نيوز"، إن "الجهود مستمرة من قبل وزارة الصحة وقيادة عمليات بغداد بغية ايجاد الية مناسبة وفق الضوابط الصحية لدفن جثث المتوفين بوباء كورونا"، مشيرا إلى أن "هنالك معرقلات ورفض من قبل أهالي بعض المناطق في دفن الجثث بمقابر قريبة من مناطق سكناهم".

وفي وقت سابق دعا النائب العراقي عطوان العطواني، خلية الأزمة المختصة بمواجهة وباء فيروس كورونا إلى إيجاد مكان آمن لدفن جثث ضحايا الوباء.

وقال العطواني في بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إن الجهات الحكومية لم تستطع حتى إيجاد مكان لدفن الموتى بل لم تحدد جهة تتكفل بهذه المهمة".

وأشار العطواني إلى أن الجثث مازالت تنتظر في الطب العدلي منذ أيام عديدة والخوف كل الخوف من أن تتعفن وتتلف لتتحول إلى قنبلة وبائية تبيد المجتمع".

وندد مدير دائرة صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي منع دفن جثة رجل توفي قبل أسبوع بفيروس كورونا، قائلا: "أين الدين؟ أين الإسلام؟ أين الإنسانية؟ أين الضمير؟ أين الغيرة العراقية؟، هل يسمح دينكم وإنسانيتكم وضميركم منع دفن جثة رجل توفاه الله قبل أسبوع بكورونا"، مبينا أن "زوجته وابنه أصيبوا وهم حالياً في المستشفى وجميع أفراد عائلته في الحجر بمستشفى آخر".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، فيروس كورونا وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.