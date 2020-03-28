أصغر متوفي بكورونا فى مصر عمره 37 عاما

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" المصرية، اليوم السبت، إن الوفاة لشخص عمره 37 عاما، وكان يعاني من سرطان في القولون.

وشدد "مجاهد" على ضرورة التوجه لمستشفى الحميات عند الشعور بارتفاع درجة الحرارة أعلى من 38 درجة، ووجود سعال جاف، أو الاتصال بخط الساخن 105 لسرعة إنقاذهم حال إصابتهم بفيروس "كورونا".

وناشد الأسر المصرية بتوجه أي مواطن يشعر بأعراض "سخونية وكحة وضيق تنفس" إلى مستشفيات الحميات أو الصدر، أو الاتصال بالخط الساخن 105، كما طالب المستشفيات الخاصة فور الاشتباه في حالة بالتوجه لوزارة الصحة فورا.

وتابع: "وفقا لإحصائيات المصابين وضحايا فيروس كورونا في العالم يمثل الأسبوع السادس والسابع ذروة العدد، وحتى الآن مر الأسبوع السادس في مصر على خير، ونحن اليوم في بداية الأسبوع السابع ونأمل أن يمر على خير".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم، السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.

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ووصل عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم لأكثر من 27 ألف حالة وفاة، في حين وصلت الإصابات إلى أكثر من 600 ألف حالة إصابة.