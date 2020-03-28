منظمة الصحة العالمية تكشف موعد انحسار تفشي فيروس كورونا في روسيا

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا سينخفض ​​بحلول شهر أيار/مايو المقبل.

وجاء هذا الإعلان على لسان ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، التي قالت: "أتفق مع تقدير وزارة الصحة الروسية بأن انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا سينخفض ​​بحلول شهر أيار/مايو، ولكن كل هذا يتوقف على سلوك الناس وتقيدهم بالاجراءات الوقائية".

وأضافت فوينوفيتش: "نعم، أوافق، لكن كل هذا يتوقف على سلوك الناس ومدى اتباعهم وتقيدهم بالاجراءات الوقائية".

يذكر أن كبير علماء الأوبئة الأكاديمي الروسي في وزارة الصحة، نيكولاي بريكو، قد كشف بأن انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا، سينخفض ​​في أواخر نيسان/أبريل - أوائل أيار/مايو.

وفي السياق ذاته، أعلنت منظمة الصحة العالمية في روسيا، اليوم السبت، أن سكان موسكو لا يمتثلون للإجراءات والتوصيات الوقائية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلقت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، قائلة: إن "سكان موسكو لا يمتثلون للتوصيات والإجراءات الوقائية كالبقاء على مسافة مترين بين المواطنين والأشخاص والسير أفرادا وليس في مجموعات وما يفعله سكان العاصمة هو العكس تماما ما يهدد سلامتهم الصحية وانتقال الفيروس لهم".

وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 228 إصابة جديدة بالفيروس في 26 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 114 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1264 إصابة، في 62 إقليماً.