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23:25 GMT28 مارس/ آذار 2020
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    وزيرة الصحة المصرية: قدراتنا الطبية كافية حتى في أسوأ سيناريو لتفشي كورونا

    © REUTERS / EGYPTIAN HEALTH MINISTRY
    العالم العربي
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    صرحت هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية بأن "قدرات مصر الطبية كافية حتى في أسوأ الحالات"، وذلك خلال حديثها عن وضع البلاد في ظل أزمة وباء كورونا المستجد.

    وأضافت الوزيرة في حديثها لبرنامج "التاسعة"، المذاع على التليفزيون المصري، وأنه لا يجب إغفال مرضى القلب والأورام والكلى، ولذلك يتم تقسيم الأدوار مع المستشفيات الجامعية والخاصة في حالة حدوث تفشي.

    وأوضحت زايد إن 70% من حالات الإصابة بفيروس كورونا من الخالطين، مضيفة: "ربنا يعدي الأسبوع السابع والثامن بأقل أعداد مصابة، واللي ممكن النظام الصحي والمستشفيات تستوعبها".

    وشددت الوزيرة المصرية على أن بلادها وضعت عدة سيناريوهات حتى الوصول إلى مرحلة تفشي فيروس كورونا في مصر، لافتة إلى أنها تتمنى عدم زيادة الإصابات مثلما هو الحال في اليابان وسنغافورة.

    وناشدت زايد المواطنين بضرورة التوجه إلى مستشفيات الصدر والحميات في حالة ظهور أي أعراض خاصة بفيروس كورونا.

    في سياق متصل، كشفت وزارة الصحة المصرية عن تفاصيل أصغر حالة وفاة في البلاد بفيروس "كورونا" المستجد.

    وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" المصرية، اليوم السبت، إن الوفاة لشخص عمره 37 عاما، وكان يعاني من سرطان في القولون.

    وشدد "مجاهد" على ضرورة التوجه لمستشفى الحميات عند الشعور بارتفاع درجة الحرارة أعلى من 38 درجة، ووجود سعال جاف، أو الاتصال بخط الساخن 105 لسرعة إنقاذهم حال إصابتهم بفيروس "كورونا".

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