فلسطين... ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 104 حالة

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا إلى 104 إصابة .

رام الله - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان الليلة: "ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 104 بعد تسجيل إصابة 6 إصابات جديدة في قرية قطنة شمال غرب القدس.

وأضاف البيان الذي وصلت نسخة منه لوكالة "سبوتنيك": تم تسجيل 6 إصابات جديدة في بلدة قطنة شمال غرب القدس مساء اليوم، منها 5 إصابات لعائلة واحدة بينهم طفلة في الثانية عشرة من عمرها و3 نساء تتراوح أعمارهن بين30و50 عاما، ورجل ثلاثيني وآخر خمسيني، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 104 إصابات".

وأكد ملحم في بيان صدر ليل السبت/ الأحد أن السبب في وقوع جميع الإصابات هو الزيارات العائلية.

في سياق متصل، قال منظمون لتجمعات حاشدة كان مقرر إقامتها هذا الأسبوع على امتداد الحدود مع إسرائيل، أمس السبت، إن جماعات فلسطينية في قطاع غزة ألغتها وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا في القطاع المكتظ بالسكان.

وجرت الدعوة لمسيرات يوم 30 مارس/ آذار لإحياء الذكرى السنوية الثانية "لمسيرة العودة الكبرى".

وقال خالد البطش، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، "ندعو جماهيرنا إلى البقاء في البيوت وعدم الخروج منها حفاظا على سلامة أهلنا وجماهيرنا الصامدة من الوباء القاتل"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".