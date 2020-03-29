مصدر: اشتباكات عنيفة وإطلاق نار داخل أحد السجون السودانية

قال مصدر أمني سوداني إن إطلاق سمع داخل أسوار سجن الهدى بأم درمان، وهو نتيجة قيام عدد من السجناء المحبوسين في قضايا الشيكات بتنظيم احتجاجات لإطلاق سراحهم كما حدث مع بعض النزلاء والذين شملهم قرار رئيس الحكومة.

وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن قوات شرطة السجن أظهرت القوة في مواجهتهم وقامت بإطلاق النار لردعهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم وتم نقلهم للمستشفى.

وتابع المصدر، تأتي مطالبات السجناء بعد قيام إدارة السجن بإطلاق أكثر من 1300 سجين من سجن الهدى وفق الإجراءات الإحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

من جانبه أدان بكري عبد العزيز، نائب رئيس لجنة دعم الحكومة الانتقالية السودانية في كندا، في حديث لـ"سبوتنيك"، التعامل الأمني من جانب قوات الشرطة ضد السجناء، مشيرا إلى أن هناك أدوات أخرى يمكن استخدامها للحفاظ على الأرواح وعدم استخدام القوة المفرطة.

وناشد عبد العزيز السجناء إلتزام الهدوء والمطالبة بما يريدون عبر القنوات القانونية لأن عصر المواجهات المسلحة في السودان قد مضى مع رحيل نظام البشير وغير مسموح بانتهاكات جديدة لحقوق الإنسان في البلاد حتى ولو كان سجينا.