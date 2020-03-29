السودان... ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 6 حالات

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية السودانية، مساء اليوم الأحد 29 مارس/آذار، ارتفاع حالات الإصابة بفيورس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 6 حالات.

وأشارت وزارة الصحة الاتحادية وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا" إلى أنه تم اكتشاف اليوم حالة سادسة لمصاب بفيروس كورونا في السودان.

وكان وزير الإعلام السوداني قد أعلن تعديل موعد ساعات حظر التجول المفروض في البلاد في إطار خطة الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في البلاد.

وبحسب "سكاي نيوز" أعلن وزير الإعلام السوداني تعديل موعد ساعات حظر التجول لتبدأ من السادسة بدلا من الثامنة مساء ابتداء من الثلاثاء المقبل.

يذكر أن وزارة الصحة السودانية، أعلنت صباح أمس السبت، تسجيل حالتين جديدين مصابتين بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين منذ بداية شهر آذار/ مارس الجاري إلى 5 أشخاص.

كما أعلن رئيس المجلس السيادي السوادني، عبد الفتاح البرهان مجموعة من الإجراءات في إطار مواجهة الدولة لتفشي فيروس كورونا المستجد، وأعلن عن إنشاء صندوق قومي للدعم لمجابهة مخاطر أزمة كورونا، موضحا أن "الصندوق سيكون مفتوحاً لجميع أبناء الوطن في الداخل والخارج للإسهام في تحقيق أهدافه".

وزارة الصحة الاتحادية تعلن اكتشاف حالة سادسة لمصاب بفيروس كورونا في السودان#سونا #السودان pic.twitter.com/reKikDLlAp — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) March 29, 2020

​عُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.