السودان يشدد حظر التجوال

أعلن وزير الإعلام السوداني تعديل موعد ساعات حظر التجول المفروض في البلاد في إطار خطة الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في البلاد.

وبحسب "سكاي نيوز" أعلن وزير الإعلام السوداني تعديل موعد ساعات حظر التجول لتبدأ من السادسة بدلا من الثامنة مساء ابتداء من الثلاثاء المقبل.

وأعلن زير الصحة السوداني اكتشاف حالة سادسة لمصاب بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة السودانية، أعلنت صباح أمس السبت، تسجيل حالتين جديدين مصابتين بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين منذ بداية شهر آذار/ مارس الجاري وحتى أمس إلى 5 أشخاص.

وقررت السلطات السودانية، الاثنين الماضي، فرض حظر تجول جزئي في جميع مدن البلاد، اعتبارا من اليوم التالي (الثلاثاء الماضي)، علاوة على وقف حركة الحافلات بين المدن المختلفة بداية من الخميس ضمن إجراءات مواجهة الفيروس.

وأصدرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية التابعة لمجلس الأمن والدفاع عقب اجتماع بالقصر الجمهوري، بيانا بفرض حظر التجول في البلاد بداية من الثلاثاء من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، دون تحديد موعد لنهاية العمل بقرار الحظر.

وقررت اللجنة إيقاف الحافلات بين المدن السودانية، وجاء في البيان أنه "تقرر وقف حركة الباصات السفرية من وإلى ولايات السودان المختلفة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 26 آذار/مارس 2020 من الساعة السادسة مساء".

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، في كلمة متلفزة، ضرورة تضافر الجهود لمواجهة أزمة فيروس كورنا المستجد في البلاد، وأعلن عن تأسيس صندوق قومي لمواجهة تفشي فيروس كورونا يمكن لجميع السودانيين المساهمة فيه.