الملكة رانيا تنشر صورة حديثة للعاهل الأردني ونجلهما بالملابس العسكرية وتدعو لهما

شاركت الملكة رانيا، اليوم الاثنين، صورة حديثة لزوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ونجلهما ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله، وهما مرتديان الملابس العسكرية.

وكتبت الملكة رانيا مع الصورة، التي شاركتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "في أمان الله، حب الأردن".

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko ملك الأردن وزوجته يقدمان هدية لعروسين في الحجر الصحي تعرضا للتنمر... فيديو ونشر التلفزيون الأردني الرسمي عبر حسابه على التويتر، بيانا جاء فيه: "تسجيل وفاة رابعة بفيروس كورونا وهي الأولى في مستشفى الملك المؤسس".

وشدد ملك الأردن، عبد الله الثاني، على أهمية تطبيق القانون دون تهاون لمنع التجاوزات في إصدار استثناءات حظر التجوال.

ووجه الملك الحكومة الأردنية إلى ضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وضرورة مراقبة الأسعار.