تسجيل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا في الأردن

أعلن التلفزيون الأردني الرسمي، اليوم الاثنين، عن رابع حالة وفاة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر التلفزيون الأردني الرسمي عبر حسابه على التويتر، بيانا جاء فيه: "تسجيل وفاة رابعة بفيروس كورونا وهي الأولى في مستشفى الملك المؤسس".

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تسجيل رابع حالة وفاة بالأردن بفيروس كورونا pic.twitter.com/LejvJgF6p4 — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) March 30, 2020

وشدد ملك الأردن، عبد الله الثاني، على أهمية تطبيق القانون دون تهاون لمنع التجاوزات في إصدار استثناءات حظر التجوال.

ووجه الملك الحكومة الأردنية إلى ضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وضرورة مراقبة الأسعار.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعا.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 725 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 34 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 152 ألف شخص.