الهلال الأحمر القطري يوفر الدعم النفسي لمرضى كورونا في العزل الصحي

بدأ الهلال الأحمر القطري، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، اليوم الاثنين، تخصيص فرق للدعم النفسي الموجه للمرضى الموجودين في مقار العزل الصحي بالدولة.

موسكو - سبوتنيك. ونشر الموقع الرسمي لمؤسسة حمد الطبية، صورا لمجموعة من المتطوعين والمدربين من الهلال الأحمر القطري، تقدم أنشطة مختلفة للدعم النفسي للعمال الموجودين في أحد مواقع العزل الصحي.

إلى ذلك، بدأ بريد قطر بتفعيل خدمة توصيل المواد الطبية والأدوية مباشرة إلى المرضى في منازلهم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

وقامت وزارة الصحة العامة، منذ يومين، بتفعيل مجموعة من الخدمات الصحية عن بُعد، لتيسير الوصول إلى الرعاية الطبية؛ وذلك في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، وعدد من المؤسسات الذكية بالإضافة إلى مُقدمي الحلول الرقمية البارزين.

خصص الهلال الأحمرالقطري بالتعاون مع وزارة الصحةالعامةفرقا للدعم النفسي الموجه للمرضى المتواجدين في مقار العزل الصحي بالدولة

وفي الصورةمجموعة من المتطوعين والمدربين من الهلال الأحمرالقطري يقدمون أنشطةمختلفة للدعم النفسي للعمال المتواجدين في أحد مواقع العزل الصحي

#سلامتك_هي_سلامتي pic.twitter.com/9YRCGyIdI6 — مؤسسة حمد الطبية (@HMC_Qatar) March 30, 2020

وتساعد خدمات الرعاية الصحية الإلكترونية أو الافتراضية الجديدة على تعزيز سلامة الجميع من خلال السماح للمرضى بحجز موعد مع اختصاصيي الرعاية الصحية عبر الاتصال برقم معلن.

ويحصل المرضى على استشارة طبية عن بُعد من طبيبهم؛ ومن ثم توصيل الأدوية الموصوفة لهم إلى منازلهم.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في قطر، حتى أمس الأحد، 634 حالة؛ فيما سجلت حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "وباء عالميا"، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.