الجيش الوطني الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة تركية مسيرة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي على حسابها بموقع "تويتر"، إن "منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة العربية الليبية تستهدف طائرة تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، وتقوم بإسقاطها في جنوب العاصمة".

#ليبيا

منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة العربية الليبية تستهدف طائرة تركية مُسيّرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية ، وتقوم بإسقاطها في جنوب العاصمة .#شعبة_الاعلام_الحربي — شعبة الإعلام الحربي (@warinformationd) March 30, 2020

وتعد أكبر عملية إسقاط لطائرة مسيرة تركية أعلن الجيش الوطني الليبي، كانت في 29 فبراير/شباط الماضي، حيث أسقطت 6 طائرات مسيرة تركية حاول مسلحون شن عملية جوية ضد الجيش بها، وفقا لما أعلنه آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني الليبي وقتها.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.