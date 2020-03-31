العراق... سقوط صاروخي كاتيوشا في محافظة الأنبار

قال مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، إن صاروخي كاتيوشا سقطا غربي مدينة هيت، في محافظة الأنبار.

ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي عن المصدر، قوله إن "صاروخي كاتيوشا سقطا فجر اليوم على الطريق العام في قرية المعمورة غرب مدينة هيت ( 70 كم غرب الرمادي)، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية".

سقوط صاروخي كاتيوشا على قرية "المعمورة" غرب مدينة هيت بمحافظة #الأنبار، دون وقوع أية خسائر بشرية. pic.twitter.com/Em3bEVbVXM — وكالة أنباء العراق الدولية - واعد (@wa3ediq) March 31, 2020

وطوقت قوة أمنية مكان الحادث، مع فتح تحقيق في ملابساته.

ويعاني العراق مؤخرا من سقوط صواريخ على عدة مناطق، حيث سقط منذ أيام صاروخ كاتيوشا أيضا قرب مقر قيادة عمليات بغداد.