بالفيديو...لبناني يرقص وحيدا في الشارع خلال الحجر المنزلي والناس على الشرفات تدعمه بالتصفيق

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في لبنان مقطع فيديو لمواطن لبناني يرقص ليلا وسط الشارع في منطقة النبطية الواقعة في جنوب لبنان، في وقت تطبيق قانون منع التجول في الشارع من قبل المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأظهر المقطع المنتشر مواطنا يرقص على إيقاع الطبول وموسيقى الدبكة اللبنانية، ولاقى الراقص دعما كبيرا من المواطنين الذين خرجوا على شرفات المنازل للتصفيق.

وأعلنت الحكومة اللبنانية فرض حظر تجول في البلاد، ضمن الإجراءات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الحكومة اللبنانية قررت تمديد فترة التعبئة العامة في البلاد حتى 12 أبريل/ نيسان المقبل، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، بعد جلسة طارئة للحكومة اللبنانية إنه "تقرر تمديد فترة التعبئة العامة يوم 12 أبريل المقبل، وكذلك التأكيد على تفعيل التدابير المتخذة سابقا لا سيما في موضوع التنقل والانتقال مع تشدد ردعي من الأجهزة العسكرية والأمنية، تفادياً لحالات التفلّت التي حصلت في الأسبوعين الماضيين".

ونقلت الوزيرة عن رئيس الحكومة: "في حالة الطوارئ، يحق للجيش والقوى العسكرية توقيف جميع المخالفين لمنع التجول، وإذا حاول أحدهم الهروب من التوقيف، ستضطر هذه القوى إلى التعامل معه بقواعد عسكرية مشددة".