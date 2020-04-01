أمير الكويت يتبرع بـ 5 ملايين دينار لمواجهة "كورونا"

أمر أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، بالتبرع بخمسة ملايين دينار لصندوق مواجهة انتشار كورونا نيابة عن أسرة الصباح.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، (كونا)، صرح وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ علي جراح الصباح بأن "أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد أمر بالتبرع بمبلغ 5 ملایین دینار كویتي لصالح دعم صندوق مساھمات مواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد وذلك نیابة عن أسرة الصباح".

سمو أمير البلاد يأمر بالتبرع بخمسة ملايين دينار لصندوق مواجهة انتشار (كورونا) نيابة عن أسرة الصباح https://t.co/c4tNtZvs3N#كونا #الكويت

(م.ث) pic.twitter.com/bReefAy06k — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 1, 2020

وكانت الحكومة الكويتية قد اعتمدت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، أمس الثلاثاء، لمواجهة الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا التي انتشرت في العالم.

وجاءت أبرز التوصيات، التي اعتمدتها الحكومة الكويتية، بمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تأجيل الأقساط الممولة من صندوق المشروعات ومحفظة التمويل الزراعي.

كما تضمنت التوصيات تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للمشاريع، فضلا عن الالتزام بحماية مداخيل المواطنين، ودعم رواتب المسجلين على الباب الخامس في مؤسسة التأمينات.

وترتكز الحكومة الكويتية في تطبيق الحزمة الاقتصادية إلى جملة تصورات تستهدف، "الحرص على المال العام، وترشيد استخدامه، وضمان استمرار عجلة النشاط الاقتصادي، وليس تعويض الشركات أو الأفراد"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 28 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 317 حالة.