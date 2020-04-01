الجامعة العربية تدين "إرهاب أنصار الله" وتتضامن مع السعودية

أعربت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها بأشد العبارات لما قامت به جماعة "أنصار الله" من استهداف للأحياء السكنية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية.

وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان، إن "أبو الغيط أكد تضامن الجامعة العربية مع المملكة العربية السعودية في كافة الإجراءات التي اتخذتها للرد على هذا التصعيد الخطير".

وقال إن "التصعيد العسكري في هذا التوقيت يعكس غياب الوازع الأخلاقي لدى هذه الميلشيات، التي لم تتورع عن استهداف المدنيين في هذه الظروف التي يتكاتف فيها العالم كله من أجل مواجهة تهديد مشترك يتمثل في وباء كورونا العالمي".

وأعرب المصدر عن ثقته في قدرة المملكة السعودية على التصدي لهذه التهديدات واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمنها واستقرارها.

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، تنفيذ قواتها المسلحة عملية عسكرية كبرى داخل الأراضي السعودية، حيث قصفت "أهدافا حساسة" في الرياض وجيزان ونجران وعسير بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة.

كما أعلنت السعودية، يوم السبت الماضي، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما "الحوثيون" باتجاه العاصمة السعودية الرياض ومدينة جازان في الجنوب.

وشن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، يوم الاثنين الماضي، غارات جوية على صنعاء، وقال في بيان له، إن العملية تهدف إلى "تدمير أهداف عسكرية غير مشروعة، تابعة للمتمردين الحوثيين، ولتحييد وتدمير التهديد الباليستي والقدرات النوعية التي تهدد حياة المدنيين".