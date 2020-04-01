"طيران الإمارات" توقف خدمات الشحن في مطار آل مكتوم مؤقتا

قررت شركة طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، وقف جميع خدمات الشحن مؤقتا من مطار آل مكتوم بدبي.

وأعلنت الشركة عبر موقعها الإلكتروني إنها ستشغل جميع خدمات الشحن من مطار دبي الدولي اعتبارا من اليوم وتوقف العلميات في مطار آل مكتوم بدبي مؤقتا، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وأوضحت الشركة إنها ستقصر رحلات الشحن على مطار واحد للتنسيق بين طائرات الشحن والركاب التي تُستخدم لخدمات الشحن فقط حاليا.

وقالت الشركة إنها ستشغل رحلات شحن فقط مستخدمة طائرات بوينغ 777 للركاب لأكثر من 30 وجهة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأستراليا.

وقال نبيل سلطان نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن "تمكنا من وضع شبكة وجدول زمني جديد لعملياتنا للشحن خلال فترة قصية جدا باستغلال مساحة أقل على طائرات الركاب عريضة البدن من طراز بوينغ 777".

وكانت شركة طيران الإمارات قد أوقفت جميع رحلات الركاب بسبب وباء فيروس كورونا، وعادة تعمل طائرات الشحن من مطار آل مكتوم وهو مطار أصغر في جنوب دبي.