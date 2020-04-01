السودان يوقف تصدير الفواكه والخضروات

أعلن المدير العام للمركز السوداني لتعقيم الصادرات البستانية، عبد الرحمن عبد الماجد، اليوم الأربعاء، تعليق تصدير الخضروات والفواكه السودانية، لأسباب تتعلق بالإجراءات الاحترازية الحكومية، لصد انتشار فيروس كورونا في السودان.

الخرطوم - سبوتنيك. وقال عبد الماجد، في تصريح لوكالة "السودان" للأنباء: "توقف تصدير الخضروات والفواكه، نتيجة مشاكل في النقل الداخلي والخارجي ممثلة في الشحن الجوي والبحري لعدم توفر البواخر نتيجة جائحة كورونا، بالرغم من الإنتاج الوفير لتغطية الطلب العالي في الأسواق الخارجية".

وأضاف عبد الماجد، بأن "أسعار الشحن الجوي والبحري عالية جداً وغير مجدية لمصدري الخضر والفواكه، إضافة إلى أن عدم توفر الوقود أدى إلى ارتفاع أسعار النقل الداخلية وندرة في المركبات الناقلة"، مشيرا في ذات الوقت، إلى أن"هناك حركة قليلة في تلبية الطلب الخارجي على (البصل) خاصة إلى مدينة جدة السعودية عن طريق العبارات والحاويات، لكن مازال يوجد تكدس للإنتاج في سواكن".

ويرى عبد الماجد، أنه "من الضروري تغطية الأسواق المحلية بالإنتاج الكافي"، لافتا، إلى أن" ارتفاع الأسعار غير المبرر في الأسواق الداخلية، يرجع إلى جشع السماسرة والتجار واستغلال الظروف الراهنة".

يذكر أن مدير السلع الاستراتيجية بوزارة المالية السودانية، أكد أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة السودانية، ستؤثر على حركة الصادرات والواردات في الأوقات الحالية، خاصة فيما يتعلق بنقل البضائع عبر مطار الخرطوم الدولي.

وأعلنت وزارة الصحة الاتحادية، يوم أمس الثلاثاء، عن حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا لجنسية أجنبية، ليصل عدد المصابين إلى7 توفي منهم اثنان سودانيان، فيما تعافت مصاب واحد لجنسية أجنبية، يعمل بإحدى المنظمات الدولية في السودان.