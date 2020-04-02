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13:35 GMT02 أبريل/ نيسان 2020
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    طائرة مدنية جزائرية

    الجزائر ترسل أول رحلة طيران لإجلاء مواطنيها من تركيا

    © AFP 2020 / Fabrice COFFRINI / AFP
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    أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أن أول رحلة لجلب الجزائريين العالقين في تركيا، سيتم إجراؤها صباح غد الجمعة، ضمن جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

    ذكرت ذلك قناة "النهار" الجزائرية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الرحلة ستكون في الثامنة صباحا، على متن طائرة من طراز "إيرباص 330".

    مخاوف من كورونا في الجزائر
    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    الجزائر... ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 847 وتسجيل 14 حالة وفاة جديدة
    ولفتت إلى أنه تم الحصول على إذن رسمي لإجرائها، ضمن خطتها للحصول على تراخيص أخرى لبرمجة رحلتين إضافيتين في نفس اليوم.

    ولفتت القناة إلى قول مصادر رسمية بمبنى الشركة في تصريح خاص، إن عملية إجلاء الجزائريين العالقين بتركيا تتم تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية التي تعطى فيها الأولوية للعائلات والمرضى والذين حصلوا على تذاكر السفر.

    وأعلن رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، في وقت سابق، عن إحصاء ألف وثمانمائة شخص يرغبون دخول الجزائر يخضعون للتحقيق حول هوياتهم.

    أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى 846 إصابة وتسجيل 14 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

    وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي  937 ألف مصاب، بينهم أكثر من 47 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 195 ألف شخص.

    وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 ألف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الخميس.

    وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 104 ألفا، قبل الصين التي أصبحت تحتل المرتبة الرابعة عالميا، وأكثر من 9 آلاف حالة وفاة، ثم ألمانيا بأكثر من 77 ألف حالة إصابة، ونحو 1000 حالة وفاة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة السادسة بأكثر من 56 ألف مصاب، وأكثر من 4 آلاف حالة وفاة، وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 47 ألف إصابة، وأكثر من 3 آلاف وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 29 ألف إصابة، وأكثر من 2300 حالة وفاة، وسويسرا بأكثر من 17 ألف إصابة، ثم تركيا بأكثر من 15 ألفا، ثم بلجيكا بأكثر من 13 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 13 ألف إصابة، تليها النمسا بنحو 11 ألف إصابة، ثم كوريا الجنوبية بنحو 10 آلاف إصابة.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, تركيا, الجزائر
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    رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا ورئيس الوزراء إيغور ماتوفيتش يرتديان أقنعة واقية وقفازات طبية، يتصافحان أثناء حضورهما لمراسم تنصيب الحكومة في القصر الرئاسي في براتيسلافا، سلوفاكيا 21 مارس 2020.
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