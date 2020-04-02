تقارير: القوات الأمريكية تختبر منظومة دفاعية جديدة في العراق

كشفت تقارير صحفية أن القوات الأمريكية بدأت في اختبار منظومة دفاعية جديدة في العراق لحماية قواتها في قاعدة "عين الأسد" العراقية.

أشارت قناة "الميادين"، إلى أن القيادة المركزية للقوات الأمريكية بدأت في اختبار منظومة "سي رام" الدفاعية في قاعدة "عين الأسد" العراقية، بعد ساعات من نشر منظومة "باتريوت" الأمريكية بالقاعدة.

ونقلت "الميادين" عن مراسلها قوله إنه تم ملاحظة تحليق طائرات مروحية أمريكية من طراز "شينوك" في أجواء بغداد لنقل المنظومات الدفاعية الجديدة.

ونقلت القناة عن مصادر عراقية قولها إن القوات الأمريكية في قاعدة "عين الأسد" أجرت اختبارات لمنظومة "سي رام" الدفاعية على طائرة مسيرة مفترضة.

أتى ذلك بعد ساعات على نشر هذه القوات منظومة باتريوت للدفاع الجوي الأمريكية في الجناح الأمريكي في القاعدة الواقعة في الأنبار غربي العراق، وذلك من دون موافقة السلطات الرسمية العراقية على ذلك.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن لديه معلومات تشير إلى أن إيران أو وكلاءها يخططون لتنفيذ هجمات على القوات والممتلكات الأمريكية في العراق، مهددا أن طهران ستدفع ثمنا باهظا إن وقعت هذه الهجمات.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" أمس الأربعاء "بناء على معلومات، فإن إيران أو وكلاءها يخططون لتنفيذ هجمات متسلسلة على القوات والممتلكات الأمريكية في العراق"، مضيفا "إذا حدث ذلك، إيران ستدفع ثمنا باهظا للغاية".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، مطلع العام، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس، وآخرين.

وردا على هذا الهجوم، استهدفت إيران قاعدة عسكرية تضم قوات أجنبية وأمريكية في العراق.