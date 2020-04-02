الجزائر... ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 986 إصابة و63 وفاة

وبينت صحيفة "النهار"، مساء اليوم، الخميس، أن وزارة الصحة الجزائرية قد أعلنت تسجيل 5 وفيات خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضح بيان للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، أنه تم تسجيل 139 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار بيان وزارة الصحة الجزائرية إلى أن العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء قد بقي عند الـ61 حالة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي 937 ألف مصاب، بينهم أكثر من 47 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 195 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 ألف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الخميس.