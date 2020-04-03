بعد تضاعف الإصابات… منظمة الصحة: نافذة احتواء الكورونا بالشرق الأوسط تضيق

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن حكومات الشرق الأوسط بحاجة للتحرك سريعا للحد من انتشار فيروس كورونا بعد أن ارتفعت الحالات إلى نحو 60 ألفا وهو ما يقرب من ضعف مستواها قبل أسبوع.

وقال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "تم تسجيل حالات جديدة في بعض من أكثر الدول تعرضا للخطر والتي بها أنظمة صحية ضعيفة".

وأضاف في بيان "حتى في الدول التي بها أنظمة صحية أقوى، شهدنا ارتفاعا مقلقا في أعداد حالات الإصابة والوفيات المسجلة".

@WHOEMRO Regional Director & #COVID19 Incident Management Support Team held a virtual meeting w/ Ministers of Health or their representatives from most countries of the Region to review the pandemic response, address needs & call for solidarity and action. #HealthForAll_ByAll pic.twitter.com/uL29oJ0sSw — WHO EMRO (@WHOEMRO) April 2, 2020

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) مليون إصابة حول العالم، أمس الخميس، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في الصين في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتتسبب في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.

للوفاء بالتزامها بدعم جميع الدول الأعضاء في معركتهم ضد #COVID19 يحتاج @WHOEMRO من كل بلد أن يواصل تعزيز آليات المشاركة المعلوماتية حتى يتمكن خبراء المنظمة @WHO من إعداد نماذج دقيقة وإجراء تحليلات دقيقة ومسندة بالبراهين.



التحديث اليومي ⬇ pic.twitter.com/Jw6lTuNvg2 — WHO EMRO (@WHOEMRO) April 2, 2020

وبحسب إحصاءات الخرائط التفاعلية لمتابعة الفيروس حول العالم، تم تسجيل مليون و115 إصابة حتى الساعة 18:15 دقيقة بتوقيت غرينتش، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 211 ألفا و351 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.