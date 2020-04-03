وزير الصحة الإيراني: الصحة العالمية دعت للاستفادة من خبراتنا في مواجهة كورونا

قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، إن خبراء منظمة الصحة العالمية دعوا للاستفادة من خبرة بلادنا في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في شرق المتوسط.

ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، عن نمكي أنه تم حتى اليوم تغطية أكثر من 90 % من المواطنين في إيران بواسطة مشروع التعبئة الوطنية للكشف عن فيروس كورونا ومكافحته.

وأفاد وزير الصحة الإيراني بأن مسؤولي المكتب الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط أشادوا بتنفيذ مشروع التعبئة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا ودعوا للاستفادة من خبرة بلاده في هذه المنطقة من العالم.

وشدد سعيد نمكي على المواطنين الإيرانيين بأنهم في مرحلة إدارة مرض "كوفيد-19"، وما يزال أمام بلاده مرحلة السيطرة على المرض واحتوائه، مؤكدا أن حالات الإصابة الجديدة أقل من المتعافين في بعض المحافظات الإيرانية في ضوء الإدارة الصحيحة للمرض.

يشار إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيران، ارتفع حتى أمس الخميس، إلى 50468، والمتعافين 16711، فيما سجلت حالات الوفاة 3160 حالة.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) مليون إصابة حول العالم، أمس الخميس، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في الصين في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتتسبب في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.