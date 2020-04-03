مصر: العائدون من أمريكا يقضون فترة الحجر الصحي في فنادق على البحر الأحمر

أعلنت وزارة السياحة المصرية أن أحد الفنادق المطلة على البحر بمدينة مرسى علم السياحية استقبل، صباح الجمعة، 293 مصريا بينهم 13 رضيعا من العائدين من العاصمة الأمريكية واشنطن؛ لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة أسبوعين، وفق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقع "مصراوي"، أكدت الوزارة في بيان، أنه "من المقرر أن يستقبل فندق آخر بالمدينة خلال اليومين المقبلين، وفد جديد من المصريين العائدين من أمريكا".

وقال رئيس غرفة المنشآت الفندقية ماجد فوزي، إن "الغرفة أشرفت على عملية اختيار هذه الفنادق وعملية استقبال وتسكين وفود العائدين لينعموا بالراحة والجو المشمس الدافئ على شاطئ البحر الأحمر خلال فترة إقامتهم لقضاء مدة الحجر الصحي".

وأضاف أن "الوفود العائدة خضعت للكشف الطبي فور وصولهم مطار مرسى علم من قبل أطباء متخصصين من وزارة الصحة".

وأكد أنه "تم تطهير وتعقيم هذه الفنادق قبل استقبال الوفود العائدة، كما تم تدريب العاملين بها علي كيفية التعامل لتوفير سبل الحماية والوقاية وصحة وسلامة الغذاء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم أمس الخميس، هو 865 حالة من ضمنهم 201 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و58 حالة وفاة.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، مليون إصابة، ونحو 53 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 213 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.