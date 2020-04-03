أستاذ علوم سياسية: "الناتو" قد يكون جزءا من تعويض لقوات البنتاغون في العراق

قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، إحسان الشمري، إن "انسحاب القوات الأمريكية من العراق كان قرارا مؤقتا ولم يكن بشكل كامل"، مشيرا إلى أن "حلف الناتو ربما يكون جزء من عملية التعويض للتوقف المؤقت الذي اتخذه البنتاغون تجاه العراق".

ولفت الشمري لبرنامج "عالم سبوتنيك": إلى أنه "كان هناك توجه من الإدارة الأمريكية لدور أكبر للناتو على مستوى الداخل العراقي"، مشيرا إلى أن "المضي لعقد شراكات مع هذا الحلف من قبل الحكومة العراقية قد يخفف من الضغط على الحكومة بقضية السماح بتواجد القوات الأمريكية على مستوى الداخل العراقي".

وكان حلف الناتو قد قرر توسيع مهامه في العراق لتشمل تدريب كوادر الجيش العراقي وقوات الأمن، وأعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن وزراء خارجية الحلف اتفقوا على توسيع المهام في العراق، عبر وضع تدريب ضباط الصف وخبراء الألغام وكوادر الشرطة الفدرالية .