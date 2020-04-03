العراق يسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات 820 حالة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" ليصبح إجمالي عدد الإصابات 820 إصابة، فيما أكدت عدم تسجيل وفيات بالفيروس ليبقى إجمالي الوفيات 54 حالة وفاة .

بغداد - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 48 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق، الوفيات: لا توجد".

وأضافت أن: "مجموع الإصابات الكلي بلغ 820، مجموع الوفيات: 54 ومجموع حالات الشفاء: 226".

ووفقاً لأحدث البيانات، عالمياُ تجاوز عدد الإصابات بالفيروس - مليون و41 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 55 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 222 ألف شخص للشفاء.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة