السودان... تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا ليصل العدد إلى 10 إصابات

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الجمعة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد المصابين بمرض موفيد-19 الكلي في البلاد إلى 10 إصابات، فيما توفي شخصان منذ مطلع مارس/ آذار الماضي.

الخرطوم - سبوتنيك أكدت وزارة الصحة في بيان صحفي "التقارير الوبائية لوزارة الصحة الاتحادية، بتسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، إحدى الحالتين لقادم من خارج البلاد، والأخرى لمخالط لتصبح جملة الإصابات حتى اليوم الجمعة، 10 إصابات من دون وفيات جديدة، عدا حالتي الوفاة التي سبق الإعلان عنهما".

وأشار البيان أن "مجمل حالات الاشتباه حتى أمس الخميس بلغ 140 حالة اشتباه في مراكز العزل بالسودان "، فيما نوهت الوزارة، إلى أن "متابعة القادمين من الدول الموبوءة بالمرض عبر مطار الخرطوم منذ يوم 25 يناير/ كانون الثاني، بلغ عددهم 2833 شخصا".

يذكر أن حكومة السودان اتخذت العديد من الخطوات الاحترازية لدرء انتشار فيروس كورونا المستجد، من ضمنها حظر تجوال جزئي، وإغلاق جميع المحال التجارية والمطاعم والأسواق عامة من الساعة 4 مساء حتى 6 صباحا عدا المخابز ومحطات الوقود والصيدليات.