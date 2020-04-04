المغرب يسجل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 844 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 53 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المملكة إلى 844 حالة.

وأضافت الوزارة، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 3182 حالة، وذلك حسب وكالة الأنباء المغربية.

وأكدت أن ارتفاع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض إلى 59 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 50 حالة.

ويحاول المغرب الحد من تفشي الوباء، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه "جائحة"، من خلال عدد من الإجراءات، على رأسها فرض الحجر الصحي، وحالة الطوارئ الصحية من 20 مارس/ آذار وحتى 20 أبريل/ نيسان المقبل.

وقامت المملكة المغربية بإجراءات اقتصادية واجتماعية مصاحبة، كصرف تعويضات مادية للفئات المعرضة للخطر، وتعويض من فقدوا وظائفهم خلال فترة الحجر الصحي، كما صرف 2 مليار درهم (نحو 200 مليون دولار) لتوفير 1000 سرير إضافي للإنعاش، و550 جهاز تنفس صناعي و100 ألف جهاز لأخذ عينات دم وأجهزة تحليل خاصة بفيروس كوفيد-19.