السفير الأمريكي في الرياض لمواطنيه: أنصحكم بشدة بالبقاء في السعودية

وصرح السفير جون أبي زيد، في مقطع فيديو بثته السفارة عبر حسابها على "تويتر": "أعلم أن معظم الأمريكيين هنا، وهم نحو ثمانين ألفاً، يعملون في وظائف مهمة لعائلتهم. ومهمة للمملكة، وبالطبع مهمة للولايات المتحدة".

وأضاف: "أود أيضا أن أقول للجميع: هذا ما أنصح به الجميع في السفارة، وكذلك سائر الأمريكيين في المملكة. إنه في ظل الظروف القائمة، أنصحكم بشدة بالتزام البقاء في المملكة".

#كلنا_مسؤول | رسالة من السفير الأمريكي في المملكة إلى مواطنيه: "أنصحكم بشدة بالبقاء في المملكة، الإمدادات الغذائية جيدة، والخدمات متوفرة، والنظام الصحي فعّال". @USAinKSA #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/VTqU45VZM4 — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) April 3, 2020

وبرر السفير نصيحته بأن "الإمدادات الغذائية جيدة، والخدمات متوفرة والنظام الصحي فعّال، هناك كثير من الأسباب التي تدفع للبقاء في المملكة العربية السعودية".

وتابع "الإدارتان السعودية والأمربكية تراقبان الإحصائيات بشكل مستمر لمعرفة الوقت المناسب لتخفيف بعض القيود، رأيي الشخصي أن ذلك لن يحصل قريباً؛ لذلك قرار مغادرة الأراضي السعودية قرار شخصي، لكن احرصوا على اتخاذه إذا كانت لديكم أسباب موجبة آخذين بعين الاعتبار مجريات الأمور هنا".

وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، الأمريكية، وصول عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 7077 حالة وفاة.

وقالت الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 إن العدد الإجمالي للوفاة بالوباء بلغ حتى الساعة18.30 بالتوقيت المحلي (01.30 بتوقيت موسكو) 7077 حالة وفاة، وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بالوباء 273 ألفا وتعافى 9.5 آلاف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏