مسؤول بالصحة العالمية: وصول مصر لـ1000 مريض بفيروس كورونا لا يعني خروج الوضع عن السيطرة

أكد الدكتور عمر أبو العطا، مسؤول الترصد للأوبئة بمكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، أن وصول مصر لألف مريض بفيروس كورونا المستجد، ليس له أي مدلولات.

ونفى أبو العطا في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة "الوطن"، أن يكون الوضع في مصر بوصول عدد المصابين إلى 1000، قد خرج عن السيطرة.

وأشار أبو العطا إلى أنه لم يثبت إلى الآن، أن ارتفاع درجات الحرارة يقضي على فيروس كورونا، أو أن دخول فصل الصيف سيقضي على الفيروس.

وشدد أبو العطا على أن غسيل الأيدي باستمرار أفضل من ارتداء القفازات، وأن الابتعاد عن الناس أفضل من ارتداء الكمامات.

وأعلنت مصر، يوم أمس الجمعة، تسجيل 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة، وذلك في أكبر حصيلة يومية تعلنها مصر منذ ظهور أول حالة، ليصل الإجمالي إلى 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.

وتفشى فيروس كورونا في ووهان بالصين، في أواخر ديسمبر كانون الأول، وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.‏