فلسطين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 205

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع عدد الإصابات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إلى 205 حالات.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن من بين المصابين طفلين يبلغان من العمر 11 و15 عاما وانتقلت إليهما العدوى عن طريق والدهما، وذلك بحسب وكالة "وفا".

وأوضحت أن ثلاث إصابات سُجلت في بلدة بيتونيا ومدينة البيرة بمحافظة رام الله وثلاثا أخرى سُجلت في بلدة قطنة وإصابة في قرية بيت عنان بمحافظة القدس إلى جانب إصابتين في مخيم طولكرم وإصابتين في مدينة حلحول بمحافظة الخليل.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قال إن 22 حالة إصابة بفيروس كورونا سُجلت أمس الجمعة لعمال فلسطينيين في مسلخ للدجاج بمنطقة عطروت شمال القدس.

وحذر اشتية من أن "الأسبوعين القادمين سيكونان من أصعب الأوقات من ناحية السيطرة على انتشار المرض والسبب هو عودة 45 ألف عامل إلى بيوتهم من أماكن عملهم في إسرائيل مع بدء عيد الفصح عند اليهود".

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما، يوم الخميس، بتمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية شهرا آخر لاحتواء تفشي فيروس كورونا.