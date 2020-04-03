الرئيس الفلسطيني يعلن تمديد حالة الطوارئ في البلاد ثلاثين يوما

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، مرسوما رئاسيا بتمديد حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أنه بناء على المرسوم، تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن تفشي الوباء، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وارتفع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا ، اليوم الجمعة، إلى 171 بعد تسجيل 10 إصابات جديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، "تم تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمخالطين ما يرفع عدد الإصابات إلى 171".

وأضاف ملحم في الإيجاز الصحفي الصباحي اليوم الجمعة "بأن الإصابات الـ10 لمخالطين من طولكرم وبدو وقطنة وحزما".

وأكد ملحم أن الـ250 عاملا الذين وصلوا الليلة الماضية، فنادق رام الله لم تظهر نتائجهم بعد وسيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح أنه تم أخذ 1500 عينة الليلة الماضية وفجر اليوم، من كافة المحافظات، سيتم إعلان نتائجها في وقت لاحق من اليوم.