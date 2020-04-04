اليونيسيف تنشر فيديو "أطفال اليمن يملؤهم الأمل"

نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، مقطع فيديو قالت إنه لأطفال اليمن، الذي عاشوا 5 سنوات من الحرب، ورغم ذلك يملؤهم الأمل.

ونشرت المنظمة الأممية، مقطع الفيديو، على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت، وقالت: "رغم أنهم يعيشون تحت وطأة الحرب منذ 5 سنوات، إلا أن هؤلاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 18 عاما، يملؤ الأمل قلوبهم".

ويرصد الفيديو، ما وصفه بـ"الحلم الأكبر" لكل طفل من الذين شاركوا فيه، مشيرا إلى أن العديد منهم يريد أن يصبح طبيبا ناجحا، ويريد آخر أن يصبح شرطيا، بينما يريد آخرون أن يكونوا مهندسين أو مصورين.

Despite living through five long years of conflict, these children aged 5 to 18 in Yemen are filled with hope. pic.twitter.com/3Sv8MDjPWP — UNICEF (@UNICEF) April 4, 2020

ويحلم بعض هؤلاء الأطفال بأن يصبح معلما ويقوم بتعليم اللغات للآخرين، بينما يقول أحدهم إن حلمه أن يصبح جراحا شهيرا وينشئ مستشفى خيري ليعالج فيه المرضى، وينقذهم من معاناتهم.

وتقود السعودية، منذ مارس/ أذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.