الأزهر يشيد بدعوة الأمم المتحدة لوقف الحروب في ظل انتشار فيروس كورونا

وقال المرصد في بيان نشره في صفحته الرسمية على موقع"فيسبوك" اليوم السبت، " يشيد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالمبادرة التي أطلقها السيد أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، والتي طالب فيها بهدنة كاملة ووقف لكافة أشكال الحروب والنزاعات خلال الفترة الراهنة التي ينشغل فيها العالم بجائحة كورونا".

وأضاف المرصد في البيان " ويندد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف برفض حركة «الشباب» الصومالية الإرهابية لدعوة غوتيريش، مؤكدا أن تلك الحركة الإرهابية التي تنشط في دولتي الصومال وكينيا، تستغل وباء «كورونا» دون النظر إلى عواقب ذلك على الشعوب التي تقع تحت تهديد الحركة المباشر، وهو ما يجعل تلك الشعوب بين مطرقة الإرهاب وسندان الفيروس العالمي".

وأكد المرصد في البيان أنه حذر في تقرير سابق من التصاعد الخطير واللافت في عدد ونوعية العمليات الإرهابية، التي شنتها حركة الشباب الصومالية في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن ذلك يدعو إلى إعادة تسليط الضوء على تلك الحركة بعد سنوات من إعلان الحرب عليها.

هذا وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد طالب في أكثر من مناسبة بوقف القتال في مختلف أنحاء العالم لتركيز الجهود على مكافحة فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".