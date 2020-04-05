حكومة الإنقاذ بصنعاء تعلن تأجيل الدراسة والاختبارات في الجامعات بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في صنعاء، يوم السبت، تأجيل أي إجراءات تتعلق بالدراسة أو الاختبارات في الجامعات إلى عقب عيد الفطر، احترازا من فيروس كورونا.

القاهر - سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، أقرت الوزارة خلال اجتماع برئاسة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د.على شرف الدين، "تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الطلبات المقدمة من بعض الجامعات ووضع آلية مناسبة للتعليم الإلكتروني".

ودعا الاجتماع، الجامعات اليمنية إلى "تعزيز التواصل بينها وبين طلابها خلال فترة تعليق الدراسة تنفيذا لقرار الوزارة رقم (21) لسنة 2020م ومراجعة ما تم تدريسه لهم وممارسة التعليم الإلكتروني لتغطية المحاضرات التي لم تعط للطلاب بالقاعات الدراسية".

هذا وتخطي تعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حاجز المليون و200 ألف حالة، ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشي الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 64 ألف شخص حول العالم.

وتتسابق دول العالم لإيجاد علاج للوباء الذي تعافى منه أكثر من 246.49 ألف شخص.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.‏