إيران تطلق منظومة جديدة للكشف عن "كوفيد 19"

أعلنت إيران، اليوم السبت، عن منظومة للكشف عن مرض كوفيد 19، الي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير العام لهيئة مكافحة كورونا في محافظة طهران، خلال مراسم إزاحة الستار عن منظومة كشف الالتهاب الرئوي كوفيد 19، إنه يمكن لهذه المنظومة تقديم خدمات للعالم أجمع، وذلك بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقال المدير العام لهيئة مكافحة كورونا "أثبتت التجارب العلمية أن أجهزة الأشعة المقطعية أو الطبقي محوري هي الطريقة الأكثر فاعلية للكشف عن مرض كورونا ، لكننا نعلم أن هذا النوع من التصوير ليس لعامة الناس إنما فقط للأشخاص الذين يشتبه في مرضهم، والذي يمكنه تحديد الإصابة بالفيروس أم لا بدقة"، وذلك بحسب وكالة "تسنيم".

وتابع "أهم ميزة في هذه المنظومة هي كيفية استخدامها ونطاقها العملي الواسع، فعندما يكون عدد المراجعين كبيرا، قد تنخفض دقة أطبائنا أو قد لا يكون بإمكاننا الوصول إلى طبيب أشعة على الإطلاق. في الواقع تعتبر هذه المنظومة أداة طبية بعيدة المدى".

كما أوضح أنه تم إجراء جميع التجارب على هذه المنظومة وتم إثبات صحة عملها، والآن يمكن لهذه المنظومة أن تصبح نموذجا عالميا يحتذى به ويمكن استخدامها من قبل جميع الناس في العالم.