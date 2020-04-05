خليجية تكسر حظر التجوال وتحاول قتل رجل أمن... فيديو

ألقت قوات الأمن الكويتية، القبض على فتاة كسرت حظر التجوال، وحاولت دهس عسكري وطعنه، بعد محاولة استيقافها لكسرها حظر التجول الجزئي.

وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لحالة من الاستنفار وإطلاق نار لقوات الأمن في محافظة مبارك الكبير، أثناء السيطرة على الفتاة.

وقال مصدر أمني لصحيفة "الأنباء" الكويتية، "أن الفتاة لديها ملف في الطب النفسي وقد شرعت في دهس عسكري وقامت بطعنه عقب محاولة ضبطها لمخالفتها حظر التجول".

مصدر: ضبط فتاة «بويه» بحالة غير طبيعية برفقتها «كلب» في وقت الحظر حيث قامت بالإعتداء على رجل أمن بسكين بعد مطاردتها واصطدامها بمركبة الشرطة.. وتم نقل العسكري لتلقي العلاج فيما تم إحالة المتهة للتحقيق. pic.twitter.com/gisJvgVv5n — المجلس (@Almajlliss) April 5, 2020

وفرضت الكويت في 22 من الشهر الماضي حظر تجول جزئي من الساعة الخامسة مساء حتى الرابعة صباحا للسيطرة على الوضع الصحي.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس السبت، عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل 62 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 479.