المغرب يسجل 41 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع لـ960

أعلن المغرب، اليوم الأحد، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية، نقلا عن وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 41 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حتى الثامنة صباحا من اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 960 حالة.

كما ذكرت الوكالة أن عدد الوفيات استقر عند 66 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 69 شخصا، وتم أيضا استبعاد 3522 حالة أخرى بعد الكشف المخبري، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء سجلت أعلى نسبة من الإصابات بواقع 265 حالة، متبوعة بالعاصمة الرباط بـ 176 ثم مراكش بـ 168.

وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قد أصدر، في وقت سابق من اليوم، عفوا عن 5654 سجينا للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية في بلاده واحترازا من انتشار الفيروس في المؤسسات السجنية.