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16:55 GMT05 أبريل/ نيسان 2020
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    أفراد من الجيش الأردني يقف أمام فندق تحول إلى حجر صحي بسبب فيروس كورونا، عمان، الأردن، 18 مارس/ آذار 2020

    دول عربية تحارب "كورونا" بنشر طائرات بدون طيار في الأجواء

    © REUTERS / Muhammad Hamed
    العالم العربي
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (128)
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    كشفت تقارير صحفية أن الأردن بدأت منذ يوم الأحد 5 أبريل/نيسان، في نشر طائرات بدون طيار لمحاربة وباء فيروس كورونا المستجدا المسبب لمرض "كوفيد 19".

    وأشارت الحكومة الأردنية، وفقا لما نشرته وكالة "فرانس برس" إلى أنها تستخدم تلك التكنولوجيا لفرض حظر التجول وتقديم إعلانات الصحة العامة، وحتى مراقبة درجات حرارة الناس.

    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
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    وكانت الأردن قد أعلنت عن 5 وفيات و323 حالة إصابة بـ"كوفيد 19"، فيما طبقت إجراءات احترازية مشددة، حتى أنها اعتقلت 1600 شخص على الأقل لانتهاكهم حظر التجول على الصعيد الوطني الساري منذ الشهر الماضي.

    وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، في مؤتمر صحفي "إن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ستضمن احترام حظر التجول باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الطائرات بدون طيار وكاميرات المراقبة".

    تبنت عدة دول في الخليج استخدام تقنيات طائرات بدون طيار في المعركة ضد كوفيد 19.

    وأرسلت الكويت، التي أغلقت البلاد بشكل كبير، طائرات بدون طيار إلى السماء في منتصف مارس/آذار لبث رسائل بلغات متعددة تحث الناس على العودة إلى منازلهم.

    في وقت لاحق من هذا الشهر، في الإمارات العربية المتحدة، استخدمت الشرطة طائرات بدون طيار مزودة بمكبر صوت في إمارة الشارقة لأمر الناس بالبقاء في منازلهم، بينما اتخذت الشرطة في دبي خطوات مماثلة.

    كانت الطائرات بدون طيار تعطي تعليمات بعدة لغات، منها العربية والإنجليزية والأردية والهندية والبنغالية.

    يشكل الوافدون أكثر من 80% من سكان الإمارات.

    في المملكة العربية السعودية، نشرت السلطات البلدية طائرات بدون طيار لقياس درجة حرارة الجسم للمتسوقين في بريدة، في شمال وسط منطقة القصيم، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" في أواخر مارس/آذار.

    وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الطائرات المسيرة مزودة بكاميرات حرارية مزودة بذكاء اصطناعي.

    وفي سلطنة عمان، استخدمت السلطات الطائرة لتقليل التجمعات في الأماكن العامة بالعاصمة مسقط.

    وفي غضون ذلك، أعلنت قطر يوم الخميس أنها تنفذ "حملة توعية" قائمة على الطائرات بدون طيار تستهدف العمال الأجانب، قبيل عطلة نهاية الأسبوع الإسلامية.

    جاءت هذه الخطوة بعد أن نشرت وسائل الإعلام المحلية صورًا لما يبدو أنه مواطن أجنبي يصلّي على سطح المباني السكنية في إحدى ضواحي الدوحة نهاية الأسبوع الماضي.

    نشر حساب تويتر لوزارة الداخلية القطرية يوم الخميس فيديو محاكاة لإعلانات توجيه طائرة بدون طيار للعاملين في جنوب آسيا.

    تسعون في المائة من سكان قطر البالغ عددهم 2.75 مليون نسمة من الوافدين، والعديد منهم من البلدان النامية.

    وقالت تغريدة باللغة الإنجليزية:"تنفذ وزارة الداخلية حملة توعية بين المغتربين باستخدام الطائرات المسيرة".

    وتابعت قائلة "تم الإعلان عن الرسائل بلغات مختلفة للابتعاد عن التجمعات الاجتماعية وعدم مغادرة المنزل إلا للأغراض الضرورية."

    وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

    وأجبر الوباء العديد من دول العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (128)

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    الكلمات الدلالية:
    حظر التجول, طائرات بدون طيار, فيروس كورونا, الحكومة الأردنية, الأردن
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