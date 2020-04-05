مصر للطيران تنتهي من نقل المواطنين العالقين في الخارج

أعلن الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة انتهت من جسرها الجوي لنقل المصريين العالقين في الخارج.

وكشف زكريا لبوابة "أخبار اليوم"، أن الشركة قامت بإعادة ما يقارب من 2000 مصري.

وشدد زكريا على أن الشركة، مستعدة لتنفيذ رحلات إجلاء الأجانب من مصر، كما أن الشركة نفذت آخر رحلة لإجلاء مواطنين أمريكان من مصر.

وأشار زكريا إلى أن الشركة مستمرة في تنفيذ رحلات الشحن الجوي والطيران الداخلي.

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، تسجيل 103 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 1173 حالة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و225 ألف مصاب، بينهم أكثر من 66 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 253 ألف شخص.