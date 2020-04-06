السعودية تسجل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أشارت الصحة السعودية في بيان رسمي إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 2463 شخصا.
كما أن إجمالي الوفيات في السعودية وصل إلى 34 حالة حتى الآن.
تم تحديث عدد حالات فيروس #كورونا الجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في المملكة عبر الموقع الإلكتروني.— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 6, 2020
التحديث القادم سيكون عند الساعة ٤ مساءً.
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وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، يوم 11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
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