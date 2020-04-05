السعودية تسجل 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة ارتفع إلى 2385 حالة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "عكاظ"، أوضح العبد العالي أن عدد الوفيات ارتفع إلى 34 حالة وفاة بزيادة مقدارها 5 وفيات عن أمس، فيما بلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس 488 حالة.

يتبع...