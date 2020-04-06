"إيني": الهجوم الصاروخي في العراق بعيد نسبيا عن موقع عمل الشركة

قالت مجموعة النفط والغاز الإيطالية "إيني"، اليوم الاثنين، إن صواريخ سقطت في جنوب العراق على مسافة من حقل الزبير الذي تعمل فيه الشركة هناك، وأن العمليات مستمرة.

وقالت متحدثة باسم إيني: "جميع العاملين في الحقل بخير والإنتاج لم يتأثر".

وأكدت المتحدثة باسم إيني: "كان الحادث بعيدا نسبيا عن موقعنا"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأعلنت السلطات العراقية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، استهداف موقع شركة هالبرتون النفطية الأمريكية بمدينة البصرة بصواريخ كاتيوشا، مضيفة أن القوات الأمنية تلاحق العناصر التي نفذت الهجوم.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" نسخة منه: "القوات الأمنية في محافظة البصرة تلاحق عناصر خارجة عن القانون أقدمت على إطلاق ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت بالقرب من موقع شركة هالبرتون النفطية في منطقة البرجسية".

وتابعت: "كما تم العثور على منصة إطلاق الصواريخ في طريق الزبير - الشعيبة وداخلها 11صاروخا لم تطلق، وقد جرى إبطالها وتفكيكها، ولم تسجل أي خسائر تذكر".