السعودية تنقل مواطنيها العالقين في البحرين بالحافلات

بدأت السعودية في نقل مواطنيها العالقين في مملكة البحرين بواسطة الحافلات.

قال سفير السعودية لدى البحرين، سلطان بن أحمد بن عبد العزيز، عبر "تويتر" إنه لمدة 4 أيام يتم تسيير حافلات مجدولة لنقل العالقين من المواطنين إلى المنطقة الشرقية في السعودية وذلك عبر جسر الملك فهد.

وتابع السفير أن الأمر تنفيذا لتوجيهات الملك سلمان وولي عهده، حسب حسابه على موقع "تويتر".

إنفاذاً لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في تسهيل إجراءات عودة المواطنين العالقين، تبدا السفارة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكتين الشقيقتين من اليوم ولمدة أربعة ايام بتسيير حافلات مجدولة لنقل العالقين من المواطنين الى المنطقة الشرقية عبر جسر الملك فهد — سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز (@hrhsba1) April 7, 2020

وحتى أمس الاثنين، سجلت 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشارت الصحة السعودية في بيان رسمي إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 2463 شخصا.

كما أن إجمالي الوفيات في السعودية وصل إلى 34 حالة حتى الآن.