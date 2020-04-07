عمان تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا

وقالت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن وزارة الصحة، إن عدد الإصابات الإجمالي فى السلطنة يصل إلى 371.
#وزارة_الصحة تعلن عن تسجيل (٤٠) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (٣٧١) حالة وعدد الوفيات حالتين (٢).#عمان_تواجه_كرونا #كوفيد١٩ #خليك_بالبيت pic.twitter.com/cn9qpUh4fB— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 7, 2020
وتابعت أن عدد الوفيات حتى الآن حالتين.
وانتشر فيروس كورونا فى عدد كبير من دول العالم، يفوق 200 دولة حتى الآن، وذلك بعد أن تفشى في البداية بالصين وتحديدا فى مدينة ووهان.
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