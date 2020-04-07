عمان تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت سلطنة عمان، صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن وزارة الصحة، إن عدد الإصابات الإجمالي فى السلطنة يصل إلى 371.

وتابعت أن عدد الوفيات حتى الآن حالتين.

وانتشر فيروس كورونا فى عدد كبير من دول العالم، يفوق 200 دولة حتى الآن، وذلك بعد أن تفشى في البداية بالصين وتحديدا فى مدينة ووهان.