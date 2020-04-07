السعودية تسجل 147 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2752 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 2752 شخصا.

وأفاد مؤشر البيانات الخاص بوزارة الصحة السعودية بعدد المصابين، ليرتفع إلى 2752 بعد تسجيل 147 إصابة جديدة.

وذكرت الوزارة في مؤتمر صحفي، يوم أمس الاثنين، حول مستجدات تفشي وباء كورونا داخل المملكة، أنه قد تعافى 63 مريضا ليصبح مجموع المتعافين 551 حالة حتى الآن.

وشددت الوزارة على أن خطورة الفيروس لا تقتصر فقط على كبار السن، بل إن الشباب معرضون أيضا للإصابة به، داعية إلى الالتزام بتعليمات عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة