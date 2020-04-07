أمير قطر يوجه رسالة إلى "صديقه" بعد إصابته بفيروس "كورونا"

وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي دخل العناية المركزة بعد عدة أيام من إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح أمير قطر، عبر صفحته الخاصة على "تويتر" قائلا: "تمنياتي بالشفاء العاجل لصديقي رئيس الوزراء بوريس جونسون".

وأضاف: "أعبر لك عن تضامني والشعب القطري معكم، ومع الشعب البريطاني الصديق في هذا الوقت العصيب".

— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) April 7, 2020

وكان جونسون قد دخل المستشفى بسبب إصابته بوباء كورونا قبل فترة، وتم نقله إلى العناية المركزة أمس الاثنين إثر تدهور حالته الصحية.

وبحسب ما أكده مكتبه، فإن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه، ويتلقى العلاج، فيما تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب بأداء مهامه مؤقتا.