نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

نُقل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مساء اليوم الاثنين، إلى العناية المركزة بعد يوم من دخوله المستشفى عقب تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد بيان للحكومة.

وقالت الحكومة البريطانية، إن رئيس الوزراء البريطاني، نُقل إلى العناية المركزة بعد تفاقم أعراض مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد عليه، وتم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب، بالإنابة عنه، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

قال متحدث باسم مكتبه "خلال فترة ما بعد الظهر، تدهورت حالة رئيس الوزراء، وبناءً على نصيحة فريقه الطبي، تم نقله إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى. وطلب من وزير الخارجية، أن ينوب عنه عند الضرورة".

كما جاء في البيان: "منذ مساء الأحد، كان رئيس الوزراء تحت رعاية الأطباء في مستشفى سانت توماس في لندن، بعد أن اعترف بالأعراض المستمرة للفيروس. خلال فترة بعد ظهر اليوم، ساءت حالته ، وبناءً على نصيحة فريقه الطبي، تم نقله إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى".

وتابع: "يتلقى رئيس الوزراء رعاية ممتازة، ويشكر جميع موظفي خدمة الرعاية الصحية الوطنية على عملهم الشاق وتفانيهم".

دخل جونسون البالغ من العمر 55 عامًا إلى المستشفى ليلة الأحد وخضع لاختبارات بعد معاناته المستمرة من أعراض الفيروس التاجي لأكثر من 10 أيام، لكن الحكومة قالت في وقت سابق إنه في حالة معنوية جيدة وما زال في موقع المسؤولية.

وأعلنت وزارة الصحة بالمملكة المتحدة، اليوم الاثنين، تسجيل 439 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة.

وذكرت الوزارة، في بيان: "إنه بحلول التاسعة صباح السادس من نيسان/أبريل، ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5373 بعد تسجيل 439 حالة وفاة جديدة".