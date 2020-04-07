السيسي يؤكد أن الأمور "تحت السيطرة" فيما يخص تفشي وباء "كورونا" في مصر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن الأوضاع في مصر مطمئنة إلى حد كبير فيما يتعلق بمواجهة فيروس "كورونا".

وأكد السيسي، في كلمة له، أن الأوضاع بشأن تفشي وباء "كوفيد 19"، لا تزال تحت السيطرة، مشددًا على أن الحكومة لا تخفي عن الشعب الأرقام والبيانات الحقيقية الخاصة بتفشي الفيروس.

وقال: "حتى الآن الأمور تحت السيطرة فيما يخص تفشي فيروس كورونا في البلاد".

وأضاف الرئيس المصري أن "الدولة لا تخفي الأرقام الحقيقية في أزمة كورونا".

جاء ذلك أثناء تفقد الرئيس المصري، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني في الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 1322 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.